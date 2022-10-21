«Ситимобил» через несколько дней запустит грузовые такси. Для бизнеса будут свои инструменты

«Ситимобил» запускает грузовое такси «Сити Грузовой», пишет сайт «VC.ru».

Пользователи могут заказать как перевозку небольшой коробки, так большой груз.

Бизнес может использовать сервис для логистических задач.

Сначала сервис будет доступен в 30 городах, а к концу 2023 года расширят до 80 городов.

Доступны тарифы: «Мини» – до 500 кг, «Маленький» – до 700 кг, «Средний» – до 1,5 т, «Экстра большой» – до 5 т.

Подачу машины обещают от 10 минут.

Минимальная стоимость заказа в Санкт-Петербурге составит 370 руб., а в Москве – 570 руб., при условии, что вы самостоятельно загрузите вещи.

Для корпоративных клиентов будет доступен бизнес-кабинет откуда можно управлять заказами и следить за маршрутом автомобиля.