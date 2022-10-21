Общество

«Ситимобил» через несколько дней запустит грузовые такси. Для бизнеса будут свои инструменты

Перевезти можно груз от 500 кг до 5 тонн. Пока услуга доступна только в 30 городах.

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«Ситимобил» запускает грузовое такси «Сити Грузовой», пишет сайт «VC.ru».

Пользователи могут заказать как перевозку небольшой коробки, так большой груз.

Бизнес может использовать сервис для логистических задач.

Сначала сервис будет доступен в 30 городах, а к концу 2023 года расширят до 80 городов.

Доступны тарифы: «Мини» – до 500 кг, «Маленький» – до 700 кг, «Средний» – до 1,5 т, «Экстра большой» – до 5 т.

Подачу машины обещают от 10 минут.

Минимальная стоимость заказа в Санкт-Петербурге составит 370 руб., а в Москве – 570 руб., при условии, что вы самостоятельно загрузите вещи.

Для корпоративных клиентов будет доступен бизнес-кабинет откуда можно управлять заказами и следить за маршрутом автомобиля.

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