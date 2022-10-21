Юрлица могут оплачивать штрафы и госпошлины на Госуслугах с помощью корпоративной карты

На Госуслугах в личном кабинете юрлица появилась возможность оплаты корпоративной картой, сообщает в своем Telegram-канале Минцифры.
Оплатить можно:
- Госпошлину
- Штрафы
- Судебные и налоговые задолженности
- Вносить предоплату по тем услугам, где это необходимо.
Чтобы оплатить нужно:
- Добавить корпоративную карту в личный кабинет юрлица на сайте Госуслуг;
- При оплате на Госуслугах привязанная карта будет доступна при выборе способа платежа.
Пока к сервису корпоративной оплаты на Госуслугах подключился только один банк.