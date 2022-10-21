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Юрлица могут оплачивать штрафы и госпошлины на Госуслугах с помощью корпоративной карты

Раньше можно было только скачать квитанцию на оплату.

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На Госуслугах в личном кабинете юрлица появилась возможность оплаты корпоративной картой, сообщает в своем Telegram-канале Минцифры.

Оплатить можно:

  • Госпошлину
  • Штрафы
  • Судебные и налоговые задолженности
  • Вносить предоплату по тем услугам, где это необходимо.

Чтобы оплатить нужно:

  • Добавить корпоративную карту в личный кабинет юрлица на сайте Госуслуг;
  • При оплате на Госуслугах привязанная карта будет доступна при выборе способа платежа.

Пока к сервису корпоративной оплаты на Госуслугах подключился только один банк.

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