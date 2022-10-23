🔥 Бизнес мобилизованных не будут проверять. И счета их тоже не заблокируют

В отношении мобилизованных предпринимателей инспекции временно остановят уже начатые выездные налоговые проверки. Еще они не могут назначить новые, в том числе валютные или по кассам.

Временно заморожены проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, проверок страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Счета мобилизованных предпринимателей запрещено блокировать.

Срок ограничения – весь период службы и до 28 числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания частичной мобилизации.

Читайте, какая действует отсрочка по налогам и декларациям.