Валюта

Россиянам откроют операции с цифровым рублем. Новые компании примут участие в пилоте ЦБ

Люди и бизнес с помощью цифрового рубля смогут заключать смарт-контракты на блокчейне, проводить расчеты по сделкам с цифровыми финансовыми активами без задержек и оплачивать товары офлайн с возможностью восстановить деньги при потере устройства.

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Протестировать новые операции с цифровым рублем хотят в финтехкомпании «Лайтхаус», «Финам» и Tele2, а также МКБ, РСХБ, рассказали «Известиям» представители организаций.

Пока что только 12 банков принимают участие в первом этапе пилотирования цифрового рубля.

Сейчас тестируется открытие цифровых кошельков на платформе Банка России: пополнение, переводы между гражданами, а также оплата товаров и услуг.

Пилотирование на реальных клиентах с новой формой валюты начнется в апреле 2023 года.

Цифровой рубль позволит автоматизировать использование смарт-контрактов и проводить расчеты по сделкам с цифровыми финансовыми активами без задержек. Участники эксперимента собираются тестировать функции открытия кошельков, переводы между клиентами, а впоследствии и оплату услуг, в том числе, связи через кошелек для цифрового рубля, привязанный к счету мобильного телефона.

Главные преимущества цифровых валют для населения и бизнеса заключаются в том, что деньги можно хранить на специальном цифровом кошельке и полностью восстановить их, если деньги похитили.

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Валюта

Россиянам откроют операции с цифровым рублем. Новые компании примут участие в пилоте ЦБ

Люди и бизнес с помощью цифрового рубля смогут заключать смарт-контракты на блокчейне, проводить расчеты по сделкам с цифровыми финансовыми активами без задержек и оплачивать товары офлайн с возможностью восстановить деньги при потере устройства.

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