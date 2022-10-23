Малый и средний бизнес

Представители МСП на платформе «Мой экспорт» могут получать услуги с господдержкой – от анализа рынка до поиска покупателя.

Для этого нужно зайти на B2B-маркетплейс «Профессионалы экспорта».

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Малый и средний бизнес могут заказать анализ выбранного рынка и подбор потенциальных покупателей, получить юридический анализ контракта с контрагентом, проконсультироваться о требованиях к этикеткам и маркировке в конкретной стране, узнать наиболее выгодный маршрут перевозки товара.

Какие услуги с господдержкой уже запущены:

  • «Поиск покупателя»;
  • «Консультация по логистике»;
  • «Анализ внешнеторгового контракта»;
  • «Анализ зарубежных рынков»;
  • «Консультация по маркировке и этикетке»;
  • «Размещение на маркетплейсах».

Услуги предоставляются бесплатно или на частично платной основе.

Чтобы воспользоваться предложением, компания должна относиться к МСП и соответствовать условиям предоставления поддержки, указанным в описании услуги. Софинансирование предоставляют региональные центры поддержки экспорта, они работают в 82 регионах РФ. 

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