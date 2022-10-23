Представители МСП на платформе «Мой экспорт» могут получать услуги с господдержкой – от анализа рынка до поиска покупателя.

Малый и средний бизнес могут заказать анализ выбранного рынка и подбор потенциальных покупателей, получить юридический анализ контракта с контрагентом, проконсультироваться о требованиях к этикеткам и маркировке в конкретной стране, узнать наиболее выгодный маршрут перевозки товара.
Какие услуги с господдержкой уже запущены:
- «Поиск покупателя»;
- «Консультация по логистике»;
- «Анализ внешнеторгового контракта»;
- «Анализ зарубежных рынков»;
- «Консультация по маркировке и этикетке»;
- «Размещение на маркетплейсах».
Услуги предоставляются бесплатно или на частично платной основе.
Чтобы воспользоваться предложением, компания должна относиться к МСП и соответствовать условиям предоставления поддержки, указанным в описании услуги. Софинансирование предоставляют региональные центры поддержки экспорта, они работают в 82 регионах РФ.