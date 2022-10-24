Офисные здания облагаются налогом по кадастровой стоимости

В перечень входят административно-деловые центы, ТЦ, а также нежилые помещения, в которых по ЕГРН или фактически размещаются:

офисы;

торговые объекты;

объекты общепита;

объекты бытового обслуживания.

Фактическое использование помещения для офисов, торговли, общепита признают, если не менее 20% общей площади используется для этих целей.

Если помещение не используется для размещения офисов, общепита и т.д., то его не должны включать в региональный перечень.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 07.10.2022 № 03-05-04-01/96848.