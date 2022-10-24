Налог на имущество организаций

Офисные здания облагаются налогом по кадастровой стоимости

До 1 января региональные власти утверждают перечень недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости. Если имущество, принадлежащее компании или ИП, есть в этом перечне, то налог по нему будет по кадастровой стоимости.

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В перечень входят административно-деловые центы, ТЦ, а также нежилые помещения, в которых по ЕГРН или фактически размещаются:

  • офисы;
  • торговые объекты;
  • объекты общепита;
  • объекты бытового обслуживания.

Фактическое использование помещения для офисов, торговли, общепита признают, если не менее 20% общей площади используется для этих целей.

Если помещение не используется для размещения офисов, общепита и т.д., то его не должны включать в региональный перечень.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 07.10.2022 № 03-05-04-01/96848.

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Налог на имущество организаций

Офисные здания облагаются налогом по кадастровой стоимости

До 1 января региональные власти утверждают перечень недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости. Если имущество, принадлежащее компании или ИП, есть в этом перечне, то налог по нему будет по кадастровой стоимости.

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