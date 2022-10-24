Мобилизованный может получить материальную помощь от работодателя. Нужна справка о прохождении военной службы

Основанием для перечисления материальной помощи мобилизованным сотрудникам от работодателя будет справка о прохождении военной службы, сообщает официальный Telegram-канал «Объясняем.рф».
В учебной части, где мобилизованные проходят военную подготовку, такую справку могут не выдать, если военнослужащий после сборов направится в другую часть.
После прохождения подготовки военнослужащего направят в его часть, где он сможет получить нужную справку и предоставить ее работодателю.
Работодатели могут материально поддерживать своих мобилизованных сотрудников. В Красном уголке бухгалтера часто обсуждают налоговый учет, связанный с благотворительностью в адрес мобилизованных или их семей.