Мобилизация

Мобилизованный может получить материальную помощь от работодателя. Нужна справка о прохождении военной службы

Такую справку можно получить в кадровом органе воинской части, куда направили мобилизованного.

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Основанием для перечисления материальной помощи мобилизованным сотрудникам от работодателя будет справка о прохождении военной службы, сообщает официальный Telegram-канал «Объясняем.рф».

В учебной части, где мобилизованные проходят военную подготовку, такую справку могут не выдать, если военнослужащий после сборов направится в другую часть.

После прохождения подготовки военнослужащего направят в его часть, где он сможет получить нужную справку и предоставить ее работодателю.

Работодатели могут материально поддерживать своих мобилизованных сотрудников. В Красном уголке бухгалтера часто обсуждают налоговый учет, связанный с благотворительностью в адрес мобилизованных или их семей.

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