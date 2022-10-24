⚡ СПБ Биржа разрешит инвесторам продать заблокированные иностранные бумаги

СПБ Биржа предоставит инвесторам с 31 октября возможность заключать биржевые сделки с частью заблокированных иностранных ценных бумаг.

Информация появилась на сайте биржи.

Расчетный депозитарий СПБ Банк переведет 680 иностранных ценных бумаг с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов.

Биржа договорилась с иностранным институциональным инвестором.

Он обменяет свои свободно обращающиеся бумаги, в цепочке учета прав на которые нет Национального расчетного депозитария, на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД.