⚡ СПБ Биржа разрешит инвесторам продать заблокированные иностранные бумаги

СПБ Биржа предоставит инвесторам с 31 октября возможность заключать биржевые сделки с частью заблокированных иностранных ценных бумаг.
Информация появилась на сайте биржи.
Расчетный депозитарий СПБ Банк переведет 680 иностранных ценных бумаг с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов.
Биржа договорилась с иностранным институциональным инвестором.
Он обменяет свои свободно обращающиеся бумаги, в цепочке учета прав на которые нет Национального расчетного депозитария, на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД.
СПБ Банк распределит бумаги между участниками торгов пропорционально. Каждый брокер потом сам определит порядок распределения полученных бумаг среди своих клиентов.