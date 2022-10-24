Инвестиции

⚡ СПБ Биржа разрешит инвесторам продать заблокированные иностранные бумаги

Стоимость ценных бумаг, которые станут доступны инвесторам для заключения биржевых сделок, составит $312 млн (оценка на 19 октября 2022 года).

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СПБ Биржа предоставит инвесторам с 31 октября возможность заключать биржевые сделки с частью заблокированных иностранных ценных бумаг.

Информация появилась на сайте биржи.

Расчетный депозитарий СПБ Банк переведет 680 иностранных ценных бумаг с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов.

Биржа договорилась с иностранным институциональным инвестором.

Он обменяет свои свободно обращающиеся бумаги, в цепочке учета прав на которые нет Национального расчетного депозитария, на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД.

СПБ Банк распределит бумаги между участниками торгов пропорционально. Каждый брокер потом сам определит порядок распределения полученных бумаг среди своих клиентов.

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