Бухгалтерам расскажут, как работать в «1С: Бухгалтерия 8» в 2023 году

Пройдите обучение 1С онлайн и получите сертификат 1С и удостоверение о повышении квалификации.Сертифицированный преподаватель 1С Мария Антипова с 1 по 30 ноября проведет для вас курс повышения квалификации.
Вот основные разделы программы:Стоимость курса – 16 тыс. рублей. Для читателей «Клерк» скидка 100%. Пройдите курс бесплатно.
- Как настроить параметры учета и функциональность, чтобы работать было удобно
- Как настроить 1С, чтобы ваш учет не расходился с учетной политикой
- Простые способы ускорить работу 1С
- Какие настройки сделать, чтобы вести учет по новым ФСБУ
- Как в «1С:Бухгалтерия 8.3» включить прослеживаемость товаров
- Как разобраться со сложными правилами учета НДС
- Инструкции, которые помогут разделить и восстановить налог в 1С
- Секретные инструменты 1С, которые защитят от ошибок в декларации
- Шпаргалка, с которой вы без труда разберетесь с запутанными правилами ПБУ 18/02
- Как подготовить декларацию по налогу на прибыль без ошибок
- Инструменты, чтобы найти и обезвредить ошибки в учете
- План действий для успешного закрытия периода
- Возможности 1С для проверки отчетности
- Как самостоятельно обновить 1С и основные классификаторы
Если остались вопросы, оставьте заявку, и мы вам все объясним.