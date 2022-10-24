Бухгалтерам расскажут, как работать в «1С: Бухгалтерия 8» в 2023 году

1 ноября начинается большой курс повышения квалификации о профессиональной настройке и работе с обновлениями «1С: Бухгалтерия 8».

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Пройдите обучение 1С онлайн и получите сертификат 1С и удостоверение о повышении квалификации.

Сертифицированный преподаватель 1С Мария Антипова с 1 по 30 ноября проведет для вас курс повышения квалификации.

Вот основные разделы программы:

  • Как настроить параметры учета и функциональность, чтобы работать было удобно
  • Как настроить 1С, чтобы ваш учет не расходился с учетной политикой
  • Простые способы ускорить работу 1С
  • Какие настройки сделать, чтобы вести учет по новым ФСБУ
  • Как в «1С:Бухгалтерия 8.3» включить прослеживаемость товаров
  • Как разобраться со сложными правилами учета НДС
  • Инструкции, которые помогут разделить и восстановить налог в 1С
  • Секретные инструменты 1С, которые защитят от ошибок в декларации
  • Шпаргалка, с которой вы без труда разберетесь с запутанными правилами ПБУ 18/02
  • Как подготовить декларацию по налогу на прибыль без ошибок
  • Инструменты, чтобы найти и обезвредить ошибки в учете
  • План действий для успешного закрытия периода
  • Возможности 1С для проверки отчетности
  • Как самостоятельно обновить 1С и основные классификаторы
Стоимость курса – 16 тыс. рублей. Для читателей «Клерк» скидка 100%. Пройдите курс бесплатно.

Если остались вопросы, оставьте заявку, и мы вам все объясним.

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