❗ До 31 декабря 2022 года в ЕГРЮЛ внесут юрлиц из новых российских регионов. ИП еще девять месяцев могут работать без регистрации

Такая норма заложена в законопроекте, который внесли в Госдуму.
Компании с новых территорий должны привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством:
- Из ЛНР и ДНР – до 31 декабря 2023 года
- Из Запорожской и Херсонской областей – до 30 июня 2024 года.
Если сведений об этих юрлицах ранее не было в реестрах, то они могут обратиться для внесения в ЕГРЮЛ:
- из ЛНР, ДНР – до 30 июня 2023 года;
- из Запорожской и Херсонской областей – до 31 декабря 2023 года.
Если компания не внесет изменения в ЕГРЮЛ, ее исключат из реестра.
ИП из новых регионов могут зарегистрировать ИП в России до 30 июня 2023 года. До этого они могут работать без регистрации ИП.
Если до этой даты они не зарегистрируются, то утратят право на предпринимательскую деятельность.