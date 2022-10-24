Регистрация и ликвидация бизнеса

❗ До 31 декабря 2022 года в ЕГРЮЛ внесут юрлиц из новых российских регионов. ИП еще девять месяцев могут работать без регистрации

Сначала налоговики внесут компании из новых регионов в ЕГРЮЛ до конца этого года. А потом сами эти компании должны подать документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ. Если не подадут, их исключат из госреестра.

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Такая норма заложена в законопроекте, который внесли в Госдуму.

Компании с новых территорий должны привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством:

  • Из ЛНР и ДНР – до 31 декабря 2023 года
  • Из Запорожской и Херсонской областей – до 30 июня 2024 года.

Если сведений об этих юрлицах ранее не было в реестрах, то они могут обратиться для внесения в ЕГРЮЛ:

  • из ЛНР, ДНР – до 30 июня 2023 года;
  • из Запорожской и Херсонской областей – до 31 декабря 2023 года.

Если компания не внесет изменения в ЕГРЮЛ, ее исключат из реестра.

ИП из новых регионов могут зарегистрировать ИП в России до 30 июня 2023 года. До этого они могут работать без регистрации ИП.

Если до этой даты они не зарегистрируются, то утратят право на предпринимательскую деятельность.

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Регистрация и ликвидация бизнеса

❗ До 31 декабря 2022 года в ЕГРЮЛ внесут юрлиц из новых российских регионов. ИП еще девять месяцев могут работать без регистрации

Сначала налоговики внесут компании из новых регионов в ЕГРЮЛ до конца этого года. А потом сами эти компании должны подать документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ. Если не подадут, их исключат из госреестра.

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