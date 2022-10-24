❗ До 31 декабря 2022 года в ЕГРЮЛ внесут юрлиц из новых российских регионов. ИП еще девять месяцев могут работать без регистрации

Такая норма заложена в законопроекте, который внесли в Госдуму.

Компании с новых территорий должны привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством:

Из ЛНР и ДНР – до 31 декабря 2023 года

Из Запорожской и Херсонской областей – до 30 июня 2024 года.

Если сведений об этих юрлицах ранее не было в реестрах, то они могут обратиться для внесения в ЕГРЮЛ:

из ЛНР, ДНР – до 30 июня 2023 года;

из Запорожской и Херсонской областей – до 31 декабря 2023 года.

Если компания не внесет изменения в ЕГРЮЛ, ее исключат из реестра.

ИП из новых регионов могут зарегистрировать ИП в России до 30 июня 2023 года. До этого они могут работать без регистрации ИП.

Если до этой даты они не зарегистрируются, то утратят право на предпринимательскую деятельность.