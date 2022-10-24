Налоговики обновили форму декларации по акцизам на табак

Приказ ФНС России от 26.08.2022 № ЕД-7-3/778@ зарегистрирован Минюстом.

Основные изменения связаны с расчетом суммы акциза по сигаретам (папиросам).

Он был включен в Приложение № 1, куда была добавлена и строка 055 «Код товара», сообщается на официальном сайте ФНС.

Это уникальный код, присваиваемый группе товаров при их описании в подсистеме национального каталога маркированных товаров РФ.

Этот же код отражается в уведомлении о максимальных розничных ценах на табачные изделия.

Новая форма вступает в силу с 20 декабря 2022 года и представляется за ноябрь 2022.