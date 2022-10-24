Инновационным предприятиям упростят получение господдержки

Создание такого реестра позволит запустить обмен сведениями между государственными ведомственными информационными системами, сообщается в официальном Telegram-канале Правительства.
Если предприятие ранее получало господдержку, то повторно подавать документы для реализации новых проектов не придется.
Если реестр появится, то это поможет госорганам:
- оценить долю инновационных компаний и технологических предпринимателей, которые работают на российском рынке;
- определить эффективность предоставляемой господдержки;
- получить канал обратной связи с предпринимателями.
Оператором реестра выступит Минэкономразвития.