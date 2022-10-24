Экономика России

Инновационным предприятиям упростят получение господдержки

В России создадут единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности.

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Создание такого реестра позволит запустить обмен сведениями между государственными ведомственными информационными системами, сообщается в официальном Telegram-канале Правительства.

Если предприятие ранее получало господдержку, то повторно подавать документы для реализации новых проектов не придется.

Если реестр появится, то это поможет госорганам:

  • оценить долю инновационных компаний и технологических предпринимателей, которые работают на российском рынке;
  • определить эффективность предоставляемой господдержки;
  • получить канал обратной связи с предпринимателями.

Оператором реестра выступит Минэкономразвития.

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