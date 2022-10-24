Будет новая форма бухгалтерской отчетности для бюджетных учреждений

Проект приказа опубликован на портале нормативных актов.
Поправки внесут в:
- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);
- Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
- Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (ф. 0503768).
Кроме того, в новой редакции подготовлены:
- Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
- Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773).
Новые формы государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения будут применять с бухгалтерской отчетности 2023 года.
Порядок составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений утвержден приказом Минфина от 25.03.2011 № 33н.