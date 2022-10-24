Бюджетный учет

Будет новая форма бухгалтерской отчетности для бюджетных учреждений

Минфин подготовил поправки в правила составления и представления бухгалтерской отчетности для государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений.

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Проект приказа опубликован на портале нормативных актов.

Поправки внесут в:

  • Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);
  • Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723);
  • Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
  • Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (ф. 0503768).

Кроме того, в новой редакции подготовлены:

  • Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
  • Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725);
  • Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773).

Новые формы государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения будут применять с бухгалтерской отчетности 2023 года.

Порядок составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений утвержден приказом Минфина от 25.03.2011 № 33н.

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