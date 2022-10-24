Налоговики признаются, что их сервисы не работают, но официально об этом не объявляют

Свое возмущение налогоплательщики высказывают в Telegram-канале ФНС.

Люди требуют, чтобы было опубликовано уведомление на главной странице ФНС о проведении технических работ, или хотя бы пост в Telegram.

Пока о технических работах налоговики говорят только, отвечая на вопросы в комментариях к постам.

Налогоплательщики столкнулись с такими проблемами: нельзя зарегистрировать бизнес через сервис ФНС;

у самозанятых не получается сформировать счет в «Моем налоге»;

невозможно отправить отчетность через сервис ФНС;

невозможно уплатить налог через сервис ФНС;

нельзя подать заявление на патент через личный кабинет.

Люди возмущены не только тем, что сервис не работает, а еще и тем, что это замалчивается.

Если бы официально объявили, что до такого-то времени сервисы не работают, люди бы не тратили время на то, чтобы ворваться туда.