Новости ФНС

Налоговики признаются, что их сервисы не работают, но официально об этом не объявляют

Сейчас на сайте ФНС и в электронных сервисах проводятся технологические работы. Налогоплательщики возмущены – невозможно сдать декларацию, подать на регистрацию бизнеса, зайти в личный кабинет.

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Свое возмущение налогоплательщики высказывают в Telegram-канале ФНС.

Люди требуют, чтобы было опубликовано уведомление на главной странице ФНС о проведении технических работ, или хотя бы пост в Telegram.

Пока о технических работах налоговики говорят только, отвечая на вопросы в комментариях к постам.

Налогоплательщики столкнулись с такими проблемами:

  • нельзя зарегистрировать бизнес через сервис ФНС;
  • у самозанятых не получается сформировать счет в «Моем налоге»;
  • невозможно отправить отчетность через сервис ФНС;
  • невозможно уплатить налог через сервис ФНС;
  • нельзя подать заявление на патент через личный кабинет.

Люди возмущены не только тем, что сервис не работает, а еще и тем, что это замалчивается.

Если бы официально объявили, что до такого-то времени сервисы не работают, люди бы не тратили время на то, чтобы ворваться туда.

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