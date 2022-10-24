💖 Пришло время бухгалтеру подумать о себе

Хотим развеять этот миф и порекомендовать марафон, с которого вы спокойно можете начать терапию.

Без больших трат убедитесь, как психология помогает прокачать цели, навыки, повышение дохода и в целом, карьеру.

Главное преимущество марафона – автор. Ирина Морозова не только бизнес-психолог, но и финансовый директор, аудитор. Она прекрасно знает специфику бухгалтерской работы и бухгалтерской души.

7 ноября начинается марафон, за время которого Ирина расскажет, как выстроить план действия для карьерного роста.

Вы разберетесь в своих мыслях и поставите четкую цель. Поймете, что делать, чтобы расти в доходах, узнаете, как поговорить с директором о повышении или эффективнее продавать свои услуги, если у вас их нет.

Запись на марафон уже открыта. Антинаучных заговоров там точно не будет!