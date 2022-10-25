Выплаты физлицу по договору ГПХ облагаются взносами на ОПС и ОМС

Это прописано в статье 420 НК РФ. Кроме того, надо ориентироваться на законы, которые регулируют конкретный вид страхования:

Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ о взносах на ОПС (по нему договорники — застрахованные лица);

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ о взносах на ОМС (по нему договорники — застрахованные лица);

Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ о взносах на ОСС (по нему договорники — не застрахованные лица).

Минфин в письме от 07.10.2022 № 03-15-05/97048 сообщает, что на выплаты по договору ГПХ надо начислить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование.

Кстати, с 2023 года по взносам на ДГПХ все изменится. Выплата будет облагаться единым взносом, а договорники получат право на больничные.