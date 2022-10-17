🔥 Стало известно, как в 2023 году будут платить больничные работающим по договорам ГПХ

Проект опубликован на федеральном портале.

Работники, которые в 2023 году будут трудиться по договорам ГПХ, получат право на пособие, но только если в 2022 году за них работодатели платили взносы в достаточной сумме. Сумма = стоимость страхового года. В 2022 году она равна 4 833,72 руб. + РК.

То есть, получать больничные в 2022 году смогут те договорники, которые в 2022 году работали по трудовому договору.

Такое разъяснение Минтруд давал в письме от 05.08.2022 № 17-1/В-103.

Потому что по договорам ГПХ сейчас взносы на ОСС не платят.

В новых правилах, в том числе, описано, как будут платить пособия, если человек работает по договору сразу в нескольких компаниях.

Если у работника несколько договоров ГПХ, он сам выбирает, кто из заказчиков будет оплачивать его больничный. Если у работника несколько договоров ГПХ и трудовой договор, то платить пособие будет работодатель по ТД и один из страхователей по договору ГПХ. При этом каждый из них учитывает только заработок в своей компании.

Пособие по уходу за ребенком будет назначать кто-то один из них.