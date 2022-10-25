С дохода от криптовалюты приставы насчитают алименты

Такая история произошла в Барнауле.

Мужчине начислили алименты за 3 года по среднероссийской зарплате. Получилось 500 тыс. рублей. Считали по среднероссийской, потому что мужчина не предоставил документы о своем реальном доходе.

Позже этот гражданин подал на банкротство.

Приставы направили запрос в ФНС и оттуда пришла информация, что данный гражданин задекларировал доход от криптовалюты в сумме 18 млн рублей. Алименты пересчитали с учетом этого дохода. В итоге долг по алиментам вырос до 4 млн рублей.

Постановление о взыскании направлено финансовому управляющему. Со счета должника уже перечислено взыскателю 3,5 млн рублей, сообщает ФССП.

Перечень видов дохода, с которого удерживают алименты, утвержден постановлением Правительства от 02.11.2020 № 1908.

Из подходящих под ситуацию там есть подпункт п пункта 2: