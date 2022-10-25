НПФ будут передавать в Соцфонд сведения о негосударственных пенсиях

Опубликован проект, по которому НПФ будет обязан передавать в СФР информацию о назначении и выплате негосударственных пенсий.
Сведения такие:
- о размере пенсии;
- о периоде;
- о периодичности выплаты;
- о корректировке назначенной выплаты;
- о размере фактически произведенной выплаты.
Норма заработает с 1 июля 2024 года.
Напомним, с 2023 года будут платить универсальное пособие для семей с детьми. При его назначении учитывают доходы и имущественный критерий. Подробнее об универсальном пособии читайте здесь.