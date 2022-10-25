Социальные пособия

НПФ будут передавать в Соцфонд сведения о негосударственных пенсиях

Для назначения пособий используют сведения из ЕГИССО. Но сейчас в этой системе нет данных о негосударственных пенсиях, которые выплачивают НПФ. Это исправят.

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Опубликован проект, по которому НПФ будет обязан передавать в СФР информацию о назначении и выплате негосударственных пенсий.

Сведения такие:

  • о размере пенсии;
  • о периоде;
  • о периодичности выплаты;
  • о корректировке назначенной выплаты;
  • о размере фактически произведенной выплаты.

Норма заработает с 1 июля 2024 года.

Напомним, с 2023 года будут платить универсальное пособие для семей с детьми. При его назначении учитывают доходы и имущественный критерий. Подробнее об универсальном пособии читайте здесь.

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