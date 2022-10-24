Универсальное пособие будут платить на детей с рождения до 17 лет

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

Другой законопроект вносит поправки в законы о детских пособиях, о маткапитале. С 2023 года старые пособия назначать не будут. Но тот, кто уже получает их, может выбрать — продолжить получать старое пособие или перейти на новое.

Одно вместо пяти

Универсальное пособие заменит собой такие пособия:

для беременных;

по уходу за ребенком до 1,5 лет;

на ребенка до 3 лет;

на ребенка с 3 до 7 лет;

на ребенка с 8 до 17 лет.

Причем для всех этих пособий сейчас разные правила. Например, пособие на ребенка до 3 лет платят за первого ребенка из бюджета, а за второго — из маткапитала а за третьего ребенка платят не везде (такая выплата — региональная).

Универсальное пособие будут платить за всех детей вне зависимости от очередности рождения, то есть, и за первого, и за второго, и за третьего и т. д.

Условия и размер

Универсальное пособие будут платить, если доход семьи ниже 1 регионального прожиточного минимума на человека.

При этом будут учитывать наличие имущества, доходы от вкладов. Будет и так называемое правило нулевого дохода. То есть платить пособие будут только тем, у кого есть доход, но он маленький. Тем, кто просто не работает без уважительной причины, пособие не дадут.

Такое правило нулевого дохода есть и сейчас.

Минтруд объяснил, что доход должен быть хотя бы в одном месяце из 12. То есть, необязательно, чтобы все 12 месяцев были с доходом.

Расчетный период для универсального пособия — 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу перед месяцем подачи заявления.

Смотрите в нашей таблице, за какой период учтут доход.

Месяц подачи заявления Расчетный период Январь 2023 декабрь 2021 — ноябрь 2022 Февраль 2023 январь 2022 — декабрь 2022 Март 2023 февраль 2022 — январь 2023 Апрель 2023 март 2022 — февраль 2023 Май 2023 апрель 2022 — март 2023 Июнь 2023 май 2022 — апрель 2023 Июль 2023 июнь 2022 — май 2023 Август 2023 июль 2022 — июнь 2023 Сентябрь 2023 август 2022 — июль 2023 Октябрь 2023 сентябрь 2022 — август 2023 Ноябрь 2023 октябрь 2022 — сентябрь 2023 Декабрь 2023 ноябрь 2022 — октябрь 2023

Размер пособия — 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.

Сначала назначают 50%, считают доход с учетом пособия. Если он все равно ниже прожиточного минимума, то платят 75%. Если даже с таким пособием доход семьи все еще ниже ПМ, то назначают пособие в 100% ПМ.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Работающие родители продолжат получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. В универсальное оно не преобразуется.

Его по-прежнему надо будет оформлять через работодателя.

А вот для неработающих родителей это пособие войдет в состав универсального.

Но платить его будут только малоимущим. Сейчас такого условия нет.

Если ребенок родился до 31 декабря 2022 года, то можно получать пособие для неработающих родителей до достижения ребенком 1,5 лет. То есть, для детей, рожденных до 31.12.2022 будет возможность выбрать пособие (по старым правилам или по новым), а для детей, рожденных с 01.01.2023 будет только универсальное пособие.

Напомним, сейчас пособие до 1,5 лет неработающим родителям платит ПФР. Раньше платила Соцзащита.

Пособие на детей до 3 лет

В составе универсального это пособие будут платить за всех детей независимо от очередности рождения.

Кроме того, сейчас за второго ребенка пособие платят из маткапитала. Эта выплата сохранится вместе с универсальным пособием. Получить ее можно будет не только на второго ребенка, но и на первого, третьего и т. д.

То есть, можно будет получать одновременно 2 выплаты — и универсальное пособие, и пособие на ребенка до 3 лет из материнского капитала.

Условие для выплаты из маткапитала — доход семьи не выше 2 ПМ на человека.

Пособие беременным

Сейчас беременные получают 50% прожиточного минимума. С 2023 года пособие будет от 50% до 100 % ПМ (зависит от доходов семьи).

Универсальное пособие будут назначать после срока 12 недель. Но заплатят, в том числе и за прошедшее время — со дня постановки на учет, но не ранее 6 недель.

Причем платить будут за полный месяц, даже если она встала на учет в середине или в конце месяца.