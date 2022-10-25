Новости ФНС

🔓 Пользователи делятся, как смогли зайти на сайт налоговой и в приложение «Мой налог»

Сайт налоговой службы по-прежнему не работает полноценно. Но сегодня стали появляться сообщения, что люди разными ухищрениями зашли на сайт.

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Есть ощущение, что это скорее элемент везения. Тем не менее, собрали советы:

  1. Зайти через мобильный интернет;
  2. Зайти с компьютера через точку доступа телефона;
  3. Отключить Wi-Fi;
  4. Зайти с нового устройства;
  5. Зайти с Яндекса, почистить кеш, создать нового пользователя;
  6. Зайти через snowd (сервис VPN), выбрать РФ.

ФНС рекомендовала самозанятым проверить, что у них выключен vpn. Доступ к сервису «Мой налог» извне территории РФ может быть ограничен.

Напомним, что люди с прошлого четверга массово сообщают о проблемах с доступом к сервисам ФНС. Не получается зарегистрировать бизнес, кассу, оплатить налоги,  выписать чеки, зайти, находясь за границей, в том числе в республике Беларусь.

Но служба только сегодня стала выдавать на сайте сообщение с  извинениями.

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