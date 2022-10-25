🔓 Пользователи делятся, как смогли зайти на сайт налоговой и в приложение «Мой налог»

Есть ощущение, что это скорее элемент везения. Тем не менее, собрали советы:
- Зайти через мобильный интернет;
- Зайти с компьютера через точку доступа телефона;
- Отключить Wi-Fi;
- Зайти с нового устройства;
- Зайти с Яндекса, почистить кеш, создать нового пользователя;
- Зайти через snowd (сервис VPN), выбрать РФ.
ФНС рекомендовала самозанятым проверить, что у них выключен vpn. Доступ к сервису «Мой налог» извне территории РФ может быть ограничен.
Напомним, что люди с прошлого четверга массово сообщают о проблемах с доступом к сервисам ФНС. Не получается зарегистрировать бизнес, кассу, оплатить налоги, выписать чеки, зайти, находясь за границей, в том числе в республике Беларусь.
Но служба только сегодня стала выдавать на сайте сообщение с извинениями.