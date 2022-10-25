Из Альфа-банка украли больше 60 млн рублей с помощью купюр из банка приколов

Сначала мошенники вносили в старые банкоматы деньги, купленные в сувенирных магазинах, пишет «Ъ».

А после, уже в современных банкоматах снимали настоящие деньги.

Во время инкассации одного из таких банкоматов оказалось, что он почти полностью заполнен «билетами банка приколов».

В течение нескольких дней они внесли в банкоматы 12,3 тыс. поддельных пятитысячных купюр, а это более 60 млн руб.

Необналиченными остались лишь 75 тыс. руб., потому что Альфа-банк отключил в банкоматах возможность принятия купюр номиналом в 5 тыс.руб.