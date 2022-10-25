Сбой в работе приложения Райффайзен банка

При попытке открыть его появляется надпись: «Не получилось войти. Попробуйте снова», пишет «Ъ».
Тех же, кто смог попасть в приложение, предупреждают о нестабильной работе сервиса.
Приложение «Райффайзен Инвестиции» тоже не открывается.
Клиенты банка массово не могут войти в мобильное приложение.
При попытке открыть его появляется надпись: «Не получилось войти. Попробуйте снова», пишет «Ъ».
Тех же, кто смог попасть в приложение, предупреждают о нестабильной работе сервиса.
Приложение «Райффайзен Инвестиции» тоже не открывается.
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