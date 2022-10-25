Банки

Сбой в работе приложения Райффайзен банка

Клиенты банка массово не могут войти в мобильное приложение.

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При попытке открыть его появляется надпись: «Не получилось войти. Попробуйте снова», пишет «Ъ».

Тех же, кто смог попасть в приложение, предупреждают о нестабильной работе сервиса.

Приложение «Райффайзен Инвестиции» тоже не открывается.

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