НДФЛ

Возвращенные москвичам ковидные штрафы не облагаются НДФЛ

В Москве гражданам, юрлицам и ИП выплачивают единовременную компенсацию в виде поддержки из-за санкций. Речь идет о компенсации ковидных штрафов. Минфин объяснил, в каком случае с нее не надо платить НДФЛ.

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Такая выплата предусмотрена постановлением Правительства Москвы от 24.05.2022 № 921-ПП.

По пункту 79 статьи 217 НК РФ не облагаются НДФЛ доходы, полученные отдельными категориями граждан при оказании им социальной поддержки (помощи) в соответствии с:

  • законодательными актами РФ;
  • актами Президент;
  • актами Правительства;
  • законами и иными актами органов власти субъектов РФ.

Таким образом, если выплата по московскому постановлению считается мерой соцподдержки, то она не облагается НДФЛ.

А считается или не считается она соцподдержкой, надо выяснять у московских властей. Минфин не может разъяснять региональную нормативку.

Такое разъяснение дано в письме от 07.10.2022 № 03-04-05/96975.

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