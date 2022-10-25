Возвращенные москвичам ковидные штрафы не облагаются НДФЛ

Такая выплата предусмотрена постановлением Правительства Москвы от 24.05.2022 № 921-ПП.

По пункту 79 статьи 217 НК РФ не облагаются НДФЛ доходы, полученные отдельными категориями граждан при оказании им социальной поддержки (помощи) в соответствии с:

законодательными актами РФ;

актами Президент;

актами Правительства;

законами и иными актами органов власти субъектов РФ.

Таким образом, если выплата по московскому постановлению считается мерой соцподдержки, то она не облагается НДФЛ.

А считается или не считается она соцподдержкой, надо выяснять у московских властей. Минфин не может разъяснять региональную нормативку.

Такое разъяснение дано в письме от 07.10.2022 № 03-04-05/96975.