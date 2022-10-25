Чтобы учесть в расходах благотворительную помощь мобилизованным, ее надо оказывать через СОНКО

Кому можно оказывать помощь (чтобы принять в расходы) – сказано в пп. 19.6 п. 1 статьи 265 НК.
Это такие организации:
- НКО, включенные в реестр СОНКО;
- централизованные религиозные организации;
- религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций;
- СОНКО, учредителями которых являются религиозные организации.
Таким образом, если компания хочет оказать благотворительную помощь мобилизованным гражданам, то надо это делать через СОНКО.
Об этом сообщает Минфин в письме от 04.10.2022 № 03-03-06/1/95569.
Реестр СОНКО – здесь.