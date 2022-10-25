Налог на прибыль

Чтобы учесть в расходах благотворительную помощь мобилизованным, ее надо оказывать через СОНКО

В составе внереализационных расходов можно учесть безвозмездно переданное имущество, в том числе деньги, но не любому лицу. Если помочь мобилизованному, в расходы включить такую помощь нельзя.

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Кому можно оказывать помощь (чтобы принять в расходы) – сказано в пп. 19.6 п. 1 статьи 265 НК.

Это такие организации:

  • НКО, включенные в реестр СОНКО;
  • централизованные религиозные организации;
  • религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций;
  • СОНКО, учредителями которых являются религиозные организации.

Таким образом, если компания хочет оказать благотворительную помощь мобилизованным гражданам, то надо это делать через СОНКО.

Об этом сообщает Минфин в письме от 04.10.2022 № 03-03-06/1/95569.

Реестр СОНКО – здесь.

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