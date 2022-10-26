О налогах за 2022 год вас оповестят уведомлением новой формы

Опубликован приказ ФНС с обновленным уведомлением.

В этом году кампания по рассылке уведомлений уже близится к концу. Уплатить налоги надо до 1 декабря 2022 года.

За 2022 год уведомление придет в 2023 году по новой форме.

Там по-прежнему будет информация о таких налогах:

транспортный налог;

земельный налог;

налог на имущество физлиц;

НДФЛ, не удержанный налоговым агентом;

НДФЛ с выигрышей в азартных играх;

НДФЛ с процентов по вкладам;

НДФЛ с доходов свыше 5 млн руб.

Отличие нового уведомления от старого – информация для уплаты.

Сейчас в бланке есть КБК по каждому налогу. С 2023 года все будут платить налоги единым платежом.

Поэтому в новом уведомлении раздел с информацией для уплаты только один – в конце уведомления.