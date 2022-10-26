Налог на имущество физических лиц

О налогах за 2022 год вас оповестят уведомлением новой формы

С 2023 года меняется форма налогового уведомления на уплату имущественных налогов.

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Опубликован приказ ФНС с обновленным уведомлением.

В этом году кампания по рассылке уведомлений уже близится к концу. Уплатить налоги надо до 1 декабря 2022 года.

За 2022 год уведомление придет в 2023 году по новой форме.

Там по-прежнему будет информация о таких налогах:

  • транспортный налог;
  • земельный налог;
  • налог на имущество физлиц;
  • НДФЛ, не удержанный налоговым агентом;
  • НДФЛ с выигрышей в азартных играх;
  • НДФЛ с процентов по вкладам;
  • НДФЛ с доходов свыше 5 млн руб.

Отличие нового уведомления от старого – информация для уплаты.

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Сейчас в бланке есть КБК по каждому налогу. С 2023 года все будут платить налоги единым платежом.

Поэтому в новом уведомлении раздел с информацией для уплаты только один – в конце уведомления.

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