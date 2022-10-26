О налогах за 2022 год вас оповестят уведомлением новой формы

Опубликован приказ ФНС с обновленным уведомлением.
В этом году кампания по рассылке уведомлений уже близится к концу. Уплатить налоги надо до 1 декабря 2022 года.
За 2022 год уведомление придет в 2023 году по новой форме.
Там по-прежнему будет информация о таких налогах:
- транспортный налог;
- земельный налог;
- налог на имущество физлиц;
- НДФЛ, не удержанный налоговым агентом;
- НДФЛ с выигрышей в азартных играх;
- НДФЛ с процентов по вкладам;
- НДФЛ с доходов свыше 5 млн руб.
Отличие нового уведомления от старого – информация для уплаты.
Сейчас в бланке есть КБК по каждому налогу. С 2023 года все будут платить налоги единым платежом.
Поэтому в новом уведомлении раздел с информацией для уплаты только один – в конце уведомления.