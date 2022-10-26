Больничные

Работодатель может перечислять оплату за первые 3 дня больничного на любую карту сотрудника

Некоторые пособия можно выплачивать только на карты «Мир». Но оплата по больничным в этот перечень не входит.

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Пособие по временной нетрудоспособности можно выплачивать на карту любой платежной системы, уточняет ФСС.

Оплату за первые три дня нетрудоспособности, которую начисляет работодатель, тоже можно перечислять на любой счет сотрудника или выплатить наличными.

Перечень выплат, которые можно перечислять только на карты «Мир», утвержден постановлением Правительства от 01.12.2018 № 1466.

С сегодняшнего дня перечень расширился на такие пособия:

  • пособия малоимущим по закону «О государственной социальной помощи»;
  • субсидии на оплату коммунальных услуг, если расходы превышают 22% от дохода семьи;
  • компенсацию расходов на оплату жилья и ЖКУ педагогам в сельской местности, членам семей погибших военнослужащих и другим категориям граждан;
  • ежегодную выплату почетным донорам.

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