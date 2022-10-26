Госдума приняла федеральный бюджет на 2023–2025 годы в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли проект федерального бюджета на 2023–2025 годы в первом чтении.

За проголосовали 319 депутатов, против – 80, никто не воздержался, сообщает «РИА Новости».

Согласно проекту бюджета, доходы на 2023 год составят 26,13 трлн руб. (17,4%ВВП), расходы — 29, 056 трлн руб. (19,4% ВВП). В 2024 году ожидается увеличение бюджета до 27,24 трлн руб., в 2025 году — до 27,98 трлн руб.

В течение трех лет бюджет будет дефицитным.

Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.

В указанный период ожидается рост государственного долга России

Уровень инфляции по прогнозам в 2023 поднимется не выше 5,5%, а в 2024–2025 годах – не выше 4%.

Сегодня с представителями фракции «Единой России» в Госдуме встретился министр финансов. В числе приоритетов бюджета Силуанов назвал обеспечение социальных обязательств государства и поддержку вооруженных сил.