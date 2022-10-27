Госслужащим запретят использовать в речи иностранные слова

Правительство направило в Госдуму проект федерального закона о запрете использования иностранных слов чиновниками.

Проект предусматривает контроль за соблюдением норм русского языка.

Если документ примут, то официально введут запрет на использование иностранных слов, за исключением тех, у которых нет аналогов в русском языке.

Контролировать исполнение закона будет правительственная комиссия по русскому языку.

На этой неделе мы уже писали, что чиновникам запретили разговаривать канцеляризмами. Но тогда это касалось не наших.