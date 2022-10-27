Госслужащим запретят использовать в речи иностранные слова

Правительство направило в Госдуму проект федерального закона о запрете использования иностранных слов чиновниками.
Проект предусматривает контроль за соблюдением норм русского языка.
Если документ примут, то официально введут запрет на использование иностранных слов, за исключением тех, у которых нет аналогов в русском языке.
Контролировать исполнение закона будет правительственная комиссия по русскому языку.
На этой неделе мы уже писали, что чиновникам запретили разговаривать канцеляризмами. Но тогда это касалось не наших.