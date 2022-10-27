Даже если сотрудник уже уволился, ему все равно можно вернуть НДФЛ по имущественному вычету

Разъяснение дает ФНС в письме от 17.10.2022 № БС-4-11/13833@.

Вычет дают по уведомлению. С этого года его высылают налоговики непосредственно налоговому агенту. То есть сам сотрудник из этой передаточной цепочки исключен.

После этого сотрудник пишет заявление работодателю на вычет и возврат налога. Вернуть НДФЛ надо за весь год, даже если обращение поступило в конце года.

При получении организацией из ИФНС уведомления за 2022 год на бывшего сотрудника налоговый агент вправе предоставить ему имущественный налоговый вычет, делает вывод ФНС.

В этом случае в форме 6-НДФЛ и справке по этому работнику надо отразить вычет и возврат налога.