Расходы компаний на работу с внештатникам завышены в 7,5 раз. Расскажем, как их снизить без рисков

Каждая третья компания опасается рисков переквалификации отношений в трудовые.
Завтра в 15:00 мск. смотрите вебинар, который разъяснит, как без рисков работать с самозанятыми.
Поговорим про:
- За и против внештатного сотрудничества: мнение российских компаний;
- Реальные риски переквалификации: 10 ошибок, за которые вас могут оштрафовать;
- На чем можно сэкономить в 7,5 раз, работая с массовым внештатным персоналом;
- Чек-лист для проверки себя.
После вебинара вы получите исследование работы с внештатным персоналом и памятку по взаимодействию с самозанятыми. Записывайтесь прямо сейчас >>>