👆 Системный администратор не несет полной материальной ответственности за сохранность серверов компании

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 20.10.2022 № ПГ/25413-6-1.

Письменные договоры о ПМО, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться:

с работниками от 18 лет, непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.

Перечень должностей и работ, когда можно заключать договоры о ПМО, утвержден приказом Минтруда от 31.12.2022 № 85.

Системного администратора и его функций там нет.

Поэтому с системным администратором нельзя заключать договор о полной индивидуальной материальной ответственности.