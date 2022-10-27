👆 Системный администратор не несет полной материальной ответственности за сохранность серверов компании

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 20.10.2022 № ПГ/25413-6-1.
Письменные договоры о ПМО, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться:
- с работниками от 18 лет, непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.
Перечень должностей и работ, когда можно заключать договоры о ПМО, утвержден приказом Минтруда от 31.12.2022 № 85.
Системного администратора и его функций там нет.
Поэтому с системным администратором нельзя заключать договор о полной индивидуальной материальной ответственности.