Иностранная электронная подпись считается простой и годится для первичных документов

Рассуждения по поводу иностранной электронной подписи – в письме ФНС от 21.10.2022 № ЕА-3-26/11606@.

Ориентироваться надо на статью 7 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Она регулирует признание электронных подписей, созданных в иностранном государстве:

соответствующими признакам УКЭП;

подтверждение действительности электронных подписей, используемых при подписании электронного документа;

их применение в РФ.

Этим занимается аккредитованная доверенная третья сторона, уполномоченная на это международным договором.

При этом иностранная электронная подпись и подписанный ею электронный документ не могут считаться не имеющими юридической силы только на том основании, что сертификат ключа ее проверки выдан в соответствии с нормами иностранного права.

Если международного договора между нашими странами нет, то иностранная электронная подпись может быть признана только простой.

Ей можно подписывать первичные документы.