Иностранная электронная подпись считается простой и годится для первичных документов

Рассуждения по поводу иностранной электронной подписи – в письме ФНС от 21.10.2022 № ЕА-3-26/11606@.
Ориентироваться надо на статью 7 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Она регулирует признание электронных подписей, созданных в иностранном государстве:
- соответствующими признакам УКЭП;
- подтверждение действительности электронных подписей, используемых при подписании электронного документа;
- их применение в РФ.
Этим занимается аккредитованная доверенная третья сторона, уполномоченная на это международным договором.
При этом иностранная электронная подпись и подписанный ею электронный документ не могут считаться не имеющими юридической силы только на том основании, что сертификат ключа ее проверки выдан в соответствии с нормами иностранного права.
Если международного договора между нашими странами нет, то иностранная электронная подпись может быть признана только простой.
Ей можно подписывать первичные документы.