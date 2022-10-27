Бухгалтер просит совета: предыдущий главбух работал из дома и оставил все документы предприятия себе

Такой вопрос прилетел в «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги советуют делегировать этот вопрос директору. Скорее всего, между людьми остались нерешенные вопросы, а документы лежат в качестве залога. Поэтому лучше докопаться, почему именно бумаги не вернули в компанию.

А вот в полицию обращаться бессмысленно.

«Чтобы буху предьявить за документы, нужно доказать, что они у него есть. А это доказуемо только при наличии акта приемки-передачи с перечнем каждой пронумерованной бумажечки и личными подписями сторон акта. И, желательно пары свидетелей, что такая передача имела место», – пишут в комментариях.

Бывали в подобных ситуациях? Делитесь опытом, советуйте, как поступить.