РСВ

🔥 Утвердили форму нового ежемесячного отчета. И новую форму РСВ

С 2023 года в ИФНС надо будет ежеквартально сдавать РСВ и ежемесячно – персонифицированные сведения о физлицах.

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Опубликован приказ ФНС с новыми бланками.

В ежемесячном отчете 2 листа – титульный и сведения. В сведения будут такие данные, как сейчас в СЗВ-М, и еще туда добавят сведения о зарплате.

Но в СЗВ-М все сотрудники идут списком, а в новом отчете на каждого работника будет отдельный блок.

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Период, за который сдают отчет, кодируют цифрами (01 – январь, 02 – февраль и т. д.), а также буквами (AC – за январь при закрытии ИП, AD – за февраль при закрытии ИП и т. д.).

Ежемесячные сведения можно будет корректировать до того, как сдан РСВ.

В РСВ будут взносы по единому тариф.

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В РСВ по-прежнему будет раздел 3 с персонифицированными сведениями, несмотря на то, что будет еще ежемесячный отчет о зарплате.

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