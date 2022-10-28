Сотрудница с ребенком до 1,5 лет может выйти на работу и снова уйти, снова выйти и снова уйти

Во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком можно работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на пособие.
«Захотел, вышел. Поработал. Ушел снова». Это схема законная, поясняет Роструд.
Если женщина, у которой маленький ребенок, вышла на работу и поняла, что не получается совместить обязанности мамы и сотрудницы, она может вновь оформить детский отпуск. Это не запрещено.
Во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком можно работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на пособие.
«Захотел, вышел. Поработал. Ушел снова». Это схема законная, поясняет Роструд.
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С 2023 года в ИФНС надо будет ежеквартально сдавать РСВ и ежемесячно – персонифицированные сведения о физлицах.
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Так сказал президент, выступая на пленарной сессии Валдайского клуба.
Близится конец октября, а значит нужно не забыть сдать декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев. Последний день сдачи отчета – в эту пятницу – 28 октября. В этом году каких-либо отсрочек или переносов нет.
Приказ о приеме на работу теперь – не обязательный кадровый документ. Поэтому если работодатель все-таки оформляет приказ и хочет модернизировать бланк, можно это сделать.
SWIFT-переводы нельзя совершить в Грузию, Монголию, Белоруссию, Киргизию и Таджикистан.