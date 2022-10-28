Эквайринг

«ЮKassa» снизила комиссию за эквайринг для новых клиентов

Новым клиентам «ЮKassa» доступна пониженная комиссия за прием платежей. Предложение действует в рамках акции «Комиссия 0% первые 14 дней или 100 тыс. оборота».

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Нулевая комиссия действует на платежи банковскими картами и кошельками «ЮMoney» в онлайне и офлайне.

Предложение рассчитано на малый и средний бизнес, а также заинтересует самозанятых, которые только начинают работать в онлайне и тестируют бизнес-гипотезы.

Чтобы участвовать в акции, нужно зарегистрироваться по ссылке на специальном лендинге. Участие в акции стоит 1 руб. На следующий день после оплаты и регистрации новый клиент «ЮKassa» сможет пользоваться услугами сервиса без комиссии.

Такие условия будут действовать 14 дней или пока оборот продавца не достигнет 100 тыс. руб.

«ЮMoney» — российская финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». Людям компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу – услуги приема платежей с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения.

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