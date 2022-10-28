💳 Минфин разъяснил важное условие работы с самозанятыми

Регистрация самозанятого в одном субъекте России не запрещает ему строить отношения с контрагентами из других регионов.

Можно вести деятельность и в том регионе, который самозанятый не указывал при регистрации. Такое разъяснение сделал Минфин в письме от 26.08.2022 № 03-11-11/83514.

Кстати, некоторые компании побаиваются брать самозанятых из своего региона, боясь, что договор переквалифицируют в трудовой. Чаще всего это необоснованный страх.

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