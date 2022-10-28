Общество

Госуслуги обновили «Запись к врачу» в 10 пилотных регионах. Главред «Клерка» потестила

Пользователи Госуслуг более 125 тыс. раз записались к врачу при помощи обновленного сервиса. Елена Балаклицкая, наш главред в их числе.

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Новая форма доступна жителям:

  • Астраханской области
  • Кабардино-Балкарской республики
  • Калужской области
  • Нижегородской области
  • Оренбургской области
  • Пензенской области
  • Республики Башкортостан
  • Республики Дагестан
  • Республики Карелия
  • Ямало-Ненецкого автономного округа

Новый функционал услуги упрощает запись и позволяет анализировать данные о расписаниях специалистов из региональных медицинских систем, чтобы повышать качество этих данных.

Наш главред подтверждает: Госуслуги и правда удобно предлагают записаться к врачу, но заранее предупреждают, что сервис Минздрава может работать с перебоями.

«Дошла до выбора даты – да все ок, работает. Т.к. записываться никуда я не собиралась, решила вернуться на предыдущую страницу, но сервис решил спросить, почему я это делаю:»  

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«Я думаю, что стоило бы добавить ответ: "Не было свободных записей". А в ответе "Не удобное время приема" надо исправить грамматическую ошибку».

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