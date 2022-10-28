Госуслуги обновили «Запись к врачу» в 10 пилотных регионах. Главред «Клерка» потестила

Новая форма доступна жителям:
- Астраханской области
- Кабардино-Балкарской республики
- Калужской области
- Нижегородской области
- Оренбургской области
- Пензенской области
- Республики Башкортостан
- Республики Дагестан
- Республики Карелия
- Ямало-Ненецкого автономного округа
Новый функционал услуги упрощает запись и позволяет анализировать данные о расписаниях специалистов из региональных медицинских систем, чтобы повышать качество этих данных.
Наш главред подтверждает: Госуслуги и правда удобно предлагают записаться к врачу, но заранее предупреждают, что сервис Минздрава может работать с перебоями.
«Дошла до выбора даты – да все ок, работает. Т.к. записываться никуда я не собиралась, решила вернуться на предыдущую страницу, но сервис решил спросить, почему я это делаю:»
«Я думаю, что стоило бы добавить ответ: "Не было свободных записей". А в ответе "Не удобное время приема" надо исправить грамматическую ошибку».