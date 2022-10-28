Карьера бухгалтера

🚀🚀🚀 Скоро на «Клерке» стартует марафон по прокачке карьеры. Все идут!

Вам решать, пройдет он с вами или без вас.

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7 ноября начнется Марафон «Прокачка карьеры» – это:

  • 5 дней на платформе «Клерка» и в канале Телеграм;
  • каждое утро в 10:00 Мск короткое видео + рабочие материалы и задание;
  • в пятницу в 12:00 Мск прямой эфир с разборами всех вопросов;
  • обратная связь по домашним заданиям, сделанным в день выхода задания.

1 день. Определяем главную цель. Посмотрим на сферы вашей жизни и определим одну, прокачка в которой качественно улучшит вашу жизнь.

2 день. Какие навыки качать в текущей ситуации, чтобы расти в доходе?

3 день. Строим диалог с директором. Получите алгоритм переговоров, чтобы получить повышение в должности, прибавку к зарплате, обосновать переход на удаленку, согласовать еще одного сотрудника в бухгалтерию, соблюдение которого работает в 97 случаев из 100.

4 день. Как продавать свои услуги через резюме? Разберем, что важно учесть при составлении резюме и сопроводительного письма, чтобы именно ваше резюме выбрали среди сотен откликов.

5 день. Эфир с разбором вопросов. Разберем все поступившие домашние задания и вопросы.

Вам нужна ссылка? Так вот же она.

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