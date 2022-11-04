Охрана труда

Работодателя оштрафуют, если в компании нет специалиста по охране труда

Каждый работодатель, у которого в штате свыше 50 сотрудников, должен создать службу охраны труда или ввести должность специалиста по охране труда.

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Если численность работников меньше 50 человек, обязанности специалиста по охране труда может выполнять руководитель или любой уполномоченный сотрудник.

Можно нанять на аутсорс стороннюю компанию или ИП, которые оказывают подобные услуги, напоминает Онлайнинспекция.

Если вопрос с охраной труда не закрыть, работодателю грозит административная ответственность по ч.1 ст.5.27.1 КоАП. Компания получит предупреждение или штраф на сумму от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, а ее руководитель – на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

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