Льготной ипотекой смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных IT-компаний.
Также снижены требования к уровню дохода сотрудника, сообщает Telegram-канал ведомства.
Доход должен составлять 70 тыс. руб., а не 100 тыс. руб., как было раньше. И не меньше 120 тыс. руб для городов-миллионников.
Повышен максимальный возраст, когда можно оформить льготную ипотеку с 18 до 50 лет, а раньше возраст был от 22 до 44 лет.
К тому же, если сотрудник уволился из компании, то льготная ставка будет сохранена еще в течение полугода.