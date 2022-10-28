IT-компании

Льготной ипотекой смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных IT-компаний

Правила выдачи ипотеки для IT-специалистов предложили упростить. Минцифры внесло в Правительство проект новых правил.

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Льготной ипотекой смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных IT-компаний.

Также снижены требования к уровню дохода сотрудника, сообщает Telegram-канал ведомства.

Доход должен составлять 70 тыс. руб., а не 100 тыс. руб., как было раньше. И не меньше 120 тыс. руб для городов-миллионников.

Повышен максимальный возраст, когда можно оформить льготную ипотеку с 18 до 50 лет, а раньше возраст был от 22 до 44 лет.

К тому же, если сотрудник уволился из компании, то льготная ставка будет сохранена еще в течение полугода.

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