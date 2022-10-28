Некоммерческие организации не платят налог на прибыль с целевых поступлений

Речь идет о целевых поступлениях для уставной некоммерческой деятельности (п. 2 ст. 251 НК РФ).
К таким поступлениям относятся:
- взносы учредителей (участников, членов);
- пожертвования;
- безвозмездно полученные работы (услуги) на основании соответствующих договоров;
- отчисления на формирование резерва на проведение ремонта, капремонта общего имущества в адрес ТСЖ, ЖСК, ГСК.
При этом НКО должны вести раздельный учет таких целевых доходов (расходов).
Такое разъяснение дает ЫНС в письме от 27.09.2022 № 03-03-06/3/93321.