❗❗❗ Будет новая форма 6-НДФЛ с четырьмя сроками уплаты налога

Приказ ФНС с новой формой опубликован на официальном портале.

В разделе 1 будет 4 срока уплаты налога (по 3 строки в каждом квартале и отдельная строка для декабря.

Смотрите в нашей таблице, какой НДФЛ отражать в этих строках в разных отчетных периодах.