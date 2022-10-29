❗❗❗ Будет новая форма 6-НДФЛ с четырьмя сроками уплаты налога

Приказ ФНС с новой формой опубликован на официальном портале.
В разделе 1 будет 4 срока уплаты налога (по 3 строки в каждом квартале и отдельная строка для декабря.
Смотрите в нашей таблице, какой НДФЛ отражать в этих строках в разных отчетных периодах.
1-ый срок перечисления (стр. 021)
2-ой срок перечисления (стр. 022)
3-ий срок перечисления (стр. 023)
4-ый срок перечисления (стр. 024)
1 квартал
с 01.01 по 22.01
с 23.01 по 22.02
с 23.02 по 22.03
-
полугодие
с 23.03 по 22.04
с 23.04 по 22.05
с 23.05 по 22.06
-
9 месяцев
с 23.06 по 22.07
с 23.07 по 22.08
с 23.08 по 22.09
-
год
с 23.09 по 22.10
с 23.10 по 22.11
с 23.11 по 22.12
с 23.12 по 31.12