6-НДФЛ

❗❗❗ Будет новая форма 6-НДФЛ с четырьмя сроками уплаты налога

С 2023 года введут единый налоговый платеж и новый порядок уплаты НДФЛ – 1 раз в месяц до 28 числа с выплат от 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего. Поэтому меняется форма 6-НДФЛ.

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Приказ ФНС с новой формой опубликован на официальном портале.

В разделе 1 будет 4 срока уплаты налога (по 3 строки в каждом квартале и отдельная строка для декабря.

1

Смотрите в нашей таблице, какой НДФЛ отражать в этих строках в разных отчетных периодах.

 

1-ый срок перечисления (стр. 021)

2-ой срок перечисления (стр. 022)

3-ий срок перечисления (стр. 023)

4-ый срок перечисления (стр. 024)

1 квартал

с 01.01 по 22.01

с 23.01 по 22.02

с 23.02 по 22.03

-

полугодие

с 23.03 по 22.04

с 23.04 по 22.05

с 23.05 по 22.06

-

9 месяцев

с 23.06 по 22.07

с 23.07 по 22.08

с 23.08 по 22.09

-

год

с 23.09 по 22.10

с 23.10 по 22.11

с 23.11 по 22.12

с 23.12 по 31.12

 

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