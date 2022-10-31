В 2022 году продукты «1С» продавались хуже, чем все прошлые годы

Об этом рассказал директор «1С» Борис Нуралиев, пишет «cnews.ru».

Если мерить не в рублях, а в недружественной валюте, то даже и рост будет заметен.

По итогам 2021 г. бизнес компании вырос на 10,6%, по итогам 2020 г. – на 17,3%. Статистика включает продажи всей группы «1С» с дочерними, совместными и розничными предприятиями, «с элиминацией внутригрупповых оборотов».

Закономерный спад впервые за много лет произошел отдельно и в части продаж флагманского продукта фирмы – «1С:Предприятие», предназначенного для автоматизации бизнес-деятельности организаций различного масштаба.

По оценкам фирмы, по итогам 2022 г. он составит 8,1%. Правда, в данном случае данная динамика для компании не уникальна, сокращения продаж этого ПО происходили и в предыдущие годы.

Для сравнения:

по итогам 2021 г. рост продаж «1С:Предприятие» составил 17,3%;

по итогам 2020 г. – 15,8%;

по итогам 2019 г. – 11,3%;

по итогам 2018 г. – 17,5%.

Последний раз продажи этого программного решения падали по итогам кризисного для России 2014 г.

Глава компании связывает спад продаж «1С» с тем, что 2022 г. стал «относительно тяжелым» для всей экономики России.

Хорошие цифры показали лишь отдельные направления бизнеса. В частности, облачные услуги, продажи которых покажут рост на десятки процентов.