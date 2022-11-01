Отели Турции начали принимать карты «МИР» через российские сервисы

Они подключили альтернативные сервисы, которые помогают принимать такие карты, сообщают «Известия».

Например, в отеле Papillon Zeugma Relaxury подключили российский сервис Sigma, который принимает платежи картой «МИР», а потом отправляет платеж банку в РФ за вычетом комиссии.

В Papillon Belvil тоже подключили альтернативную систему, она рассчитывает стоимость услуг в евро, затем терминал выдает итоговую сумму в рублях.

Клиенту остается только принять решение, расплачиваться рублевой картой или выбрать другой способ оплаты.

В сентябре турецкие банки заявили о прекращении работы с картами «МИР».