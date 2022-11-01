44-ФЗ

Участнику госзакупки необязательно заполнять таблицу о квалификации

Для оценки его опыта достаточно того пакета документов, который он прилагает к заявке.

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По существующему порядку оценки заявок участникам госзакупок нужно подтвердить свой опыт документами, а также заполнить таблицу по соответствующей форме.

В таблице указывают сведения о наибольшем по стоимости исполненном договоре.

Однако таблица не подтверждает квалификацию участника закупки, а ее отсутствие не говорит о том, что у участника нет нужного опыта.

К тому же, данные таблицы полностью дублируют данные из документов, которые и так приложены к заявке.

Закон № 44-ФЗне допускает требовать от участников закупок заполнять справки о квалификации, чтобы получить баллы.

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