Участнику госзакупки необязательно заполнять таблицу о квалификации

По существующему порядку оценки заявок участникам госзакупок нужно подтвердить свой опыт документами, а также заполнить таблицу по соответствующей форме.

В таблице указывают сведения о наибольшем по стоимости исполненном договоре.

Однако таблица не подтверждает квалификацию участника закупки, а ее отсутствие не говорит о том, что у участника нет нужного опыта.

К тому же, данные таблицы полностью дублируют данные из документов, которые и так приложены к заявке.

Закон № 44-ФЗне допускает требовать от участников закупок заполнять справки о квалификации, чтобы получить баллы.