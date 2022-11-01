Маркировка товаров

Сегодня начался новый этап маркировки упакованной воды

Все предприятия, которые реализуют упакованную воду, должны подключиться к электронному документообороту «Честный ЗНАК».

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Благодаря этой системе легко отследить движение товаров от продавца к покупателю.

Большинство дистрибьюторов уже подключилось к системе ЭДО, сообщает «ТАСС».

95% товара продается по новым правилам.

Кто не успел зарегистрироваться, могут сделать это и после 1 ноября, однако реализовать упакованную воду в этот период не получится.

Чтобы представители МСП не несли дополнительных затрат, можно пользоваться бесплатным сервисом электронного документооборота «ЭДО.Лайт».

Проверить маркированные товары и другие операции с системой получится в бесплатном мобильном приложении «Честный знак.Бизнес».

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