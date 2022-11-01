2-НДФЛ

Появятся новые коды доходов и вычетов по НДФЛ

В справках к форме 6-НДФЛ надо будет указывать новые коды доходов и вычетов по НДФЛ. Внесли коды для сделок с цифровыми финансовыми активами, коды для социального налогового вычета.

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Проект поправок в приказ с кодами опубликован на федеральном портале.

Новые коды доходов, в частности, такие:

  • 2540 – доход в натуральной форме в виде цифровых финансовых активов или цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права;
  • 2650 – матвыгода от приобретения ЦФА у взаимозависимых лиц;
  • 3032 –выплата в денежной форме, связанные с выкупом ЦФА;
  • 3100 – доходы по договору о приемной семье, договору о патронатной семье;
  • 3110 – компенсации от госорганов и общественных объединений за время исполнения государственных или иных обязанностей.

Новые коды вычетов, в том числе, такие:

  • 290 – расходы по приобретению ЦФА;
  • 330 – взносы в НПФ;
  • 332 – взносы на добровольное страхование жизни.
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