Появятся новые коды доходов и вычетов по НДФЛ

Проект поправок в приказ с кодами опубликован на федеральном портале.
Новые коды доходов, в частности, такие:
- 2540 – доход в натуральной форме в виде цифровых финансовых активов или цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права;
- 2650 – матвыгода от приобретения ЦФА у взаимозависимых лиц;
- 3032 –выплата в денежной форме, связанные с выкупом ЦФА;
- 3100 – доходы по договору о приемной семье, договору о патронатной семье;
- 3110 – компенсации от госорганов и общественных объединений за время исполнения государственных или иных обязанностей.
Новые коды вычетов, в том числе, такие:
- 290 – расходы по приобретению ЦФА;
- 330 – взносы в НПФ;
- 332 – взносы на добровольное страхование жизни.