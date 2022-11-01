Бюджетный учет

Для бухучета в учреждениях введут еще девять форм электронных документов

С начала 2023 года их должны будут применять федеральные органы и казенные учреждения, которые по решению правительства передали учет Казначейству. Остальные учреждения могут отложить переход на 1 января 2024 года.

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На общественное обсуждение выставили поправки к Приказу Минфина № 61н.

Как стало известно, для госучреждений добавят семь форм электронной первички:

  • 0510454 – акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств);
  • 0510456 – акт о списании транспортного средства;
  • 0510458 – накладная на отпуск материальных ценностей на сторону;
  • 0510459 – ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения;
  • 0510460 – акт о списании материальных запасов;
  • 0510461 – акт о списании бланков строгой отчетности;
  • 0510463 – акт о результатах инвентаризации.

В список электронных регистров включат две новые формы:

  • 0509215 – инвентарная карточка учета нефинансовых активов;
  • 0509216 – инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов.

Кроме того, для заполнения карточки капвложений (ф. 0509211) установят единый перечень кодов статуса объекта.

Как с 2023 года изменится электронный документооборот для бюджетного учета, читайте в отдельной статье.

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