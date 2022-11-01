Для бухучета в учреждениях введут еще девять форм электронных документов

На общественное обсуждение выставили поправки к Приказу Минфина № 61н.
Как стало известно, для госучреждений добавят семь форм электронной первички:
- 0510454 – акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств);
- 0510456 – акт о списании транспортного средства;
- 0510458 – накладная на отпуск материальных ценностей на сторону;
- 0510459 – ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения;
- 0510460 – акт о списании материальных запасов;
- 0510461 – акт о списании бланков строгой отчетности;
- 0510463 – акт о результатах инвентаризации.
В список электронных регистров включат две новые формы:
- 0509215 – инвентарная карточка учета нефинансовых активов;
- 0509216 – инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов.
Кроме того, для заполнения карточки капвложений (ф. 0509211) установят единый перечень кодов статуса объекта.
Как с 2023 года изменится электронный документооборот для бюджетного учета, читайте в отдельной статье.